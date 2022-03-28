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Karda cirit nefes kesti

Bayburt’ta soğuk kış günlerinin vazgeçilmez etkinliği olan cirit turnuvaları kar üzerinde oynanmaya devam ediyor.

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