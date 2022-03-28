Anasayfa Video Galeriler Gündem Karda cirit nefes kesti Karda cirit nefes kesti 28 Mart 2022 Pazartesi Saat: 12:45 Bayburt’ta soğuk kış günlerinin vazgeçilmez etkinliği olan cirit turnuvaları kar üzerinde oynanmaya devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624183bd3bd994103b763fd7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TikTok'unuz batsın sizin! Sınıfta öğretmene yine çirkin saldırı Ciple çarpışan öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var! Eylem planı yapan PKK'lıların mesajları ortaya çıktı İstanbul'da çevreyolunu boks ringine çevirdiler! Korkunç kavga kamerada İğneada açıklarında mayın tespit edildi Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın çarpıcı görüntülerini yayınladı Edirne'de alışverişten dönen Bulgarlar Kapıkule'yi kilitledi AK Partili isim sığınmacılara verilen ücretsiz sağlık hizmetini yalanladı Nagehan Alçı canlı yayında neo-Nazileri savundu