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  3. 09 Şubat 2020 09:25

Karda kayan araçların kaza anları çığlık çığlığa kamerada !

Samsun’da yokuş aşağı inen otomobiller karlı yolda kayarak takla attı. Kaza anları cep telefonları ile görüntülendi.

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