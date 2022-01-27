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  4. Kardan araba yapıp 65 bin TL'ye satışa çıkardı, telefonları susmadı

Kardan araba yapıp 65 bin TL'ye satışa çıkardı, telefonları susmadı

Bayrampaşa'da 13 yıldır galericilik yapan Emre Esenlikçi, arkadaşlarıyla kar yağışı sonrası iş yerlerinin önünde bulunan alanda kardan otomobil yapıp internetten satışa koydu.

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