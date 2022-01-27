Anasayfa Video Galeriler Gündem Kardan araba yapıp 65 bin TL'ye satışa çıkardı, telefonları susmadı Kardan araba yapıp 65 bin TL'ye satışa çıkardı, telefonları susmadı 27 Ocak 2022 Perşembe Saat: 22:30 Bayrampaşa'da 13 yıldır galericilik yapan Emre Esenlikçi, arkadaşlarıyla kar yağışı sonrası iş yerlerinin önünde bulunan alanda kardan otomobil yapıp internetten satışa koydu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f2f2cc1ec72f3c3e3eef83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erzurum'da çığ felaketi: 2 kişi kar altında kaldı Morga getirilen kişi dirildi! Tüyler ürperten anlar kamerada Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı: Ediz Hun'un sahnede zor anları ATV ekranlarında şoke eden anlar! Müge Anlı canlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Kucağındaki bebeğiyle yolda yürüyen kadına kabusu yaşattı Sibirya değil İstanbul! Göl buz tuttu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğünü duyan Ece Erken'in ilk sözleri bunlar oldu Ankara'da kadınlar ''hijyenik ped'' için sokağa indi