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  3. 09 Nisan 2019 11:53

Kardeş Çocukları'ndaki banyo sahnesi olay oldu

Kardeş Çocukları son bölümdeki banyoda sevişme sahnesi izleyenleri kızdırdı. Star TV'nin en çok izlenen ve konuşulan dizilerinden biri olan Kardeş Çocukları olaylı sahnesi ile sosyal medyanın diline düştü.

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