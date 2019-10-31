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  3. 31 Ekim 2019 11:50

Kardeşini kilitlediği evi ateşe verdi

Bursa'da kavga eden iki kardeşten biri evdeki eşyaları balkondan attıktan sonra evi ateşe vererek kardeşini eve kilitledi. Evde kilitli kalan kardeş kurtarılırken, şüpheli sokak ortasında alev alan elbiselerini çıkararak kaçtı.

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