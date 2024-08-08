Kardeşinin katil olmasını engellerken, ölümüne yol açtı

İstanbul'da yaşanan korkunç olayda kız arkadaşına sarkıntılık ettiği iddia edilen bir kişi ile tartışan kardeşine engel olmak isteyen ağabeyi, kardeşinin ölümüne yol açtı.

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