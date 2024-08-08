Anasayfa Video Galeriler Gündem Kardeşinin katil olmasını engellerken, ölümüne yol açtı Kardeşinin katil olmasını engellerken, ölümüne yol açtı 08 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 08:26 Güncelleme: 08 Ağustos 2024 Perşembe 08:26 İstanbul'da yaşanan korkunç olayda kız arkadaşına sarkıntılık ettiği iddia edilen bir kişi ile tartışan kardeşine engel olmak isteyen ağabeyi, kardeşinin ölümüne yol açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b457141a81d45adc0c6023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 78 ilde dev operasyon: Hepsi ''Mercek''e takıldı, 2 bine yakın gözaltı var Muğla'da orman yangını, alevler yerleşim yerlerine ulaşmıştı; güzel haber geldi Karadeniz sahilinde hortum kabusu: Tatilciler dev hortumu böyle izledi Adana'da göle düşen Rus helikopteri böyle çıkarıldı Rus satranççı rakibini cıva ile zehirlemeye kalkıştı Yolcu taşkınlık yapınca pilot polis talep etti Hastane güvenliğinden gaziye yaka paça müdahale Azez'de kanlı saldırı: 9 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nurları Dubai, Katar ve Tayland'a satılıyor