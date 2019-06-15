Kardeşleri için yardım isteyen 2 çocuğun görüntüsü yürek dağladı
15 Haziran 2019 21:05
Kardeşleri için yardım isteyen 2 çocuğun görüntüsü yürek dağladı
Esad rejiminin İdlib’de saldırıları sonucu yıkılan bir binanın enkazı altında kalan kardeşlerinin kurtarılması için ağlayan 2 küçük çocuğun görüntüsü yürek dağladı. Esad yanlısı güçlerin İdlib’e olan saldırıları sonrası sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak üzere Idlib kırsalındaki Maaret el Numan bölgesine geldi. Ekipler binanın enkazına ulaşınca iki küçük çocuğun...