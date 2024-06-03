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Kardeşlerin kavgasında kan aktı

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Arnavutköy'de iki kardeş, babalarına çamaşır makinesi almak için gereken para yüzünden tartıştı. Kavgada, kardeşlerden biri ardı ardına bıçak darbeleriyle ağabeyini yaraladı.

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