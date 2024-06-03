Anasayfa Video Galeriler Gündem Kardeşlerin kavgasında kan aktı Kardeşlerin kavgasında kan aktı 03 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 18:30 Güncelleme: 03 Haziran 2024 Pazartesi 18:30 Arnavutköy'de iki kardeş, babalarına çamaşır makinesi almak için gereken para yüzünden tartıştı. Kavgada, kardeşlerden biri ardı ardına bıçak darbeleriyle ağabeyini yaraladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665de1a04781139e3707fd93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Denize tonlarca mazot sızdı; 12 milyon 600 bin TL ceza kesildi Deniz sezonu açıldı; sahiller doldu taştı Her satırı iğrenç: Oyun oynamaya giden genç kız cinsel istismara uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçaran Çiller'in tabutuna omuz verdi İstanbul'da boya fabrikasında yangın 3,5 yılda Türkiye'de kimliklendirilen köpek sayısı belli oldu İstanbul'da yine akran kabusu: İkisi kavga etti, diğerleri ise... İstanbul'da drift maganasının sonu bu oldu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi