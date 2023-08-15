Anasayfa Video Galeriler Gündem Kargo aracı trafiği birbirine kattı Kargo aracı trafiği birbirine kattı 15 Ağustos 2023 Salı Saat: 13:35 Güncelleme: 15 Ağustos 2023 Salı 13:35 İstanbul'un Esenyurt ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen ve yolda zigzaglar çizerek ilerleyen kargo aracının sürücüsü ortalığı birbirine kattı. Sürücünün 3 araca çarptığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64db54ed35ad9c76bd416d5b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bolu'da orman yangını Rusya'da akaryakıt istasyonunda facia: Ölü sayısı 35'e yükseldi Karlov suikastının kritik ismi yakalandı 14 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var 2 ilçenin Gaziantep'e bağlanması talebi, Şanlıurfa'yı karıştırdı Rus güçlerinden Türk gemisine baskın! Helikopterle asker indirdiler İşte Adana sıcağı: Güneşte tost pişti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararını açıkladı Türkiye'de rekor sıcaklık: Termometreler 50 dereceyi gördü