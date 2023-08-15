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Kargo aracı trafiği birbirine kattı

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen ve yolda zigzaglar çizerek ilerleyen kargo aracının sürücüsü ortalığı birbirine kattı. Sürücünün 3 araca çarptığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

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