Anasayfa Video Galeriler Gündem Kargo bayilerini tarihe karıştıracak icat! Kargo bayilerini tarihe karıştıracak icat! 20 Mart 2021 Cumartesi Saat: 17:30 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60560710ff190a7f690ee0f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi için meydanlarda! Çok sayıda gözaltı var Birileri depremzedelerle alay ediyor! DASK 250 TL verdi İstanbul'da korkutan yangın Doğu Perinçek’in sözleri canlı yayını karıştırdı! Joe Biden ayakta duramadı! Olay görüntüler Abdurrahman Dilipak: İstanbul Sözleşmesi Allah'a karşı bir komplodur! Pitbull cinsi köpeğini polislere saldırttı: 2 polis yaralı Bebek arabası yola devrildi, facianın eşiğinden dönüldü HES koduyla caddeye girmek istedi, temaslı olduğu ortaya çıktı!