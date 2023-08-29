Kargo etiketlerine dikkat! Kişisel bilgileriniz çalınmış olabilir
Kargo etiketlerine dikkat! Kişisel bilgileriniz çalınmış olabilir
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Kargo paketleri üzerindeki etikette yer alan kişisel bilgilerin, kargo teslim alındıktan sonra imha edilip edilmemesi tartışma konusu oldu. Sosyal medyada bir kullanıcı, ''Çöpü karıştıran biri telefonumu buldu; rahatsız etti. Polise şikayet ettim, öyle kurtuldum. Mutlaka silin arkadaşlar'' paylaşımını yaptı. Paylaşımın altında birçok kullanıcı başına gelen benzer olayları...