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  4. Kargo etiketlerine dikkat! Kişisel bilgileriniz çalınmış olabilir

Kargo etiketlerine dikkat! Kişisel bilgileriniz çalınmış olabilir

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Kargo paketleri üzerindeki etikette yer alan kişisel bilgilerin, kargo teslim alındıktan sonra imha edilip edilmemesi tartışma konusu oldu. Sosyal medyada bir kullanıcı, ''Çöpü karıştıran biri telefonumu buldu; rahatsız etti. Polise şikayet ettim, öyle kurtuldum. Mutlaka silin arkadaşlar'' paylaşımını yaptı. Paylaşımın altında birçok kullanıcı başına gelen benzer olayları...

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