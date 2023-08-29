Kargo etiketlerine dikkat! Kişisel bilgileriniz çalınmış olabilir

Kargo paketleri üzerindeki etikette yer alan kişisel bilgilerin, kargo teslim alındıktan sonra imha edilip edilmemesi tartışma konusu oldu. Sosyal medyada bir kullanıcı, ''Çöpü karıştıran biri telefonumu buldu; rahatsız etti. Polise şikayet ettim, öyle kurtuldum. Mutlaka silin arkadaşlar'' paylaşımını yaptı. Paylaşımın altında birçok kullanıcı başına gelen benzer olayları...

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64edf54709b02612a8124a23" allowfullscreen></iframe>