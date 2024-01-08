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  4. Kargo paketi patladı; 4 kişi zehirlendi

Kargo paketi patladı; 4 kişi zehirlendi

Niğde'de kargo paketinin patlaması sonucu zehirlenen 4 personel, hastanelik oldu.

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