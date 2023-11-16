Anasayfa Video Galeriler Gündem Kargo şubesinde kimyasal madde sızıntısı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı Kargo şubesinde kimyasal madde sızıntısı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı 16 Kasım 2023 Perşembe Saat: 16:00 Güncelleme: 16 Kasım 2023 Perşembe 16:00 Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kargo firmasına gelen paketten sızan kimyasal maddeden etkilenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6556126b1df186bff3077c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Koca'yla Türkiye'ye gelmişlerdi... Erdoğan hastanede ziyaret etti Türkiye'nin gizli kalmış cennetinden büyüleyen sonbahar manzaraları AK Parti'nin 2. torba yasasından da yeni bir emeklilik düzenlemesi çıktı İstanbul'da bir uçak, yoldaki minibüsü teğet geçti İzmir'de raydan çıkan metro duvara çarptı İstanbul'da güzergah beğenmeyen taksicinin bahanesi bu oldu Kış turizminin merkezine mevsimin ilk karı düştü İstanbul’da yine silahlar konuştu: Karı koca dehşeti kamerada! 8 katlı binaya korna sesi yetti... Toz yığınına dönüştü