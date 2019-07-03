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  3. 03 Temmuz 2019 00:15

Karı koca doktora güpe gündüz saldırı kamerada!

Mardin’de doktor olan eşler, daha önce usulsüz bir şekilde reçete yazılmasını isteyen iki kişinin saldırısına uğradı. Doktorlardan Davut Sakız, kafa travması şüphesiyle yoğun bakıma alındı.

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Dünya güneş tutulmasına kilitlendi
Dünya güneş tutulmasına kilitlendi
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Lokantada yangın çıktı, onlar yemeklerine devam etti
Lokantada yangın çıktı, onlar yemeklerine devam etti
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Çatı yangınında patlama anı kamerada
Çatı yangınında patlama anı kamerada
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Manisa’da bir aileyi yok eden kaza anı güvenlik kamerasında
Manisa’da bir aileyi yok eden kaza anı güvenlik kamerasında
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil taburcu oldu 
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil taburcu oldu 
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