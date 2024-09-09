Anasayfa Video Galeriler Gündem Karı - koca kavgası savaşa dönüştü: Biri evlerini, diğeri arabalarını yaktı Karı - koca kavgası savaşa dönüştü: Biri evlerini, diğeri arabalarını yaktı 09 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 14:35 Sakarya'nın Arifiye ilçesinde karı-koca arasında çıkan kavga faciayla bitti. Kavganın ardından Z.Ö. isimli kadın, emanet aldıkları otomobilin camlarını balta ile parçalarken eşi M.Ö. ise evi yaktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66dedd9e9c9eabdb5806ee93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da akılalmaz taksici vurgunu: 25 bin 250 TL ücret aldı Narin'in cenazesinde AK Partili vekille hatıra fotoğrafı rezaleti İki kadın ''oğlumu evlendirdim'' deyip İstanbul'da kuyumcuyu soydu Türkiye'de bir tarihi keşif daha: Tam 9 bin yaşında Narin katledildiği köyde toprağa verildi: Bugün okula gidecekti, tabutuna duvak bırakıldı Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hainlerin 21 ini böyle imha edildi Bir ilimizdeki büyük korku büyüyor: Obruk sayısı 3 bine yaklaştı Gazeteci Karagöz'den yerli otomobil TOGG'a da, yönetimine de yaylım ateşi Josef de Souza'ya silahlı saldırı: Terliğine kadar gasp ettiler