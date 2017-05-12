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  3. 12 Mayıs 2017 08:45

Karı kocalı eskort çetesi çökertildi

Adana merkezli İstanbul ve Hatay'da düzenlenen operasyonda, karı ve kocanın yönettiği ‘eskort sitesi’ çetesi çökertildi. Çeteyle alakalı olduğu öne sürülen 23’ü kadın 36 kişi gözaltına alındı.

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