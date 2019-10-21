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  3. 21 Ekim 2019 19:00

Karı-Kocanın iş yerine böyle saldırdılar !

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ev yemekleri yapan bir işletmeye, aynı işi yapan başka bir işletmenin sahipleri sopa ve taşlarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü dehşet anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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