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  3. 15 Nisan 2017 11:50

Karın ağrısı şikayetiyle giden 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

Amasya’nın Suluova ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede bir kız bebek dünyaya getirdi.

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Doğuştan yemek borusu olmayan bebek yardım bekliyor
Doğuştan yemek borusu olmayan bebek yardım bekliyor
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Komando adaylarının ölümü hiçe sayan eğitimleri
Komando adaylarının ölümü hiçe sayan eğitimleri
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Motosikletli metrelerce havalandı
Motosikletli metrelerce havalandı
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Çocuğun göğsüne demir parmaklık saplandı
Çocuğun göğsüne demir parmaklık saplandı
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Suç makinesi önce kameraya, sonra polise yakalandı
Suç makinesi önce kameraya, sonra polise yakalandı
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Debisi yükselen Zap Suyu birçok köprüyü yerinden söktü
Debisi yükselen Zap Suyu birçok köprüyü yerinden söktü