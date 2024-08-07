Anasayfa Video Galeriler Gündem Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kız çocuğunun karnından çıkanlara doktorlar bile inanamadı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kız çocuğunun karnından çıkanlara doktorlar bile inanamadı 07 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 17:01 Güncelleme: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 17:01 Sivas'ta yaşayan 12 yaşındaki genç kızın karın bölgesinde bulunan kavun büyüklüğündeki kist başarılı operasyonla çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b37e50a8c42a6d8d0d9df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Başıboş köpekler çocuklara kabusu yaşattı İzmir'de teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıktı 120 milyon lira değerinde... Milli servet otoparkta çürüyor Evin küçük yaramazı yangın çıkardı: İnanılmaz anlar kamerada Gökyüzünde şölen var: ''Ateş topu'' yağmuru geliyor Ukrayna'dan Rus sınır birliklerine saldırı Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde mest eden görüntü Serada 20 TL, markette 80 TL satılıyor D-100 karayolunda trafiği felç eden kaza: Kilometrelerce kuyruk oluştu