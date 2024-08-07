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  4. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kız çocuğunun karnından çıkanlara doktorlar bile inanamadı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kız çocuğunun karnından çıkanlara doktorlar bile inanamadı

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Sivas'ta yaşayan 12 yaşındaki genç kızın karın bölgesinde bulunan kavun büyüklüğündeki kist başarılı operasyonla çıkarıldı.

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