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  4. Karın ağrısıyla gitmişti... Doktorlar ameliyatta neye uğradığını şaşırdı

Karın ağrısıyla gitmişti... Doktorlar ameliyatta neye uğradığını şaşırdı

Van’da karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden 25 yaşındaki genç kadının midesinden çıkan metal parçaları, ameliyatı gerçekleştiren doktorları şaşkına çevirdi.

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