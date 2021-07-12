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Karın germe ameliyatı sonrası hayatı kabusa döndü

Denizli'de bir hastanede karın germe estetik ameliyatı olan kasına hatalı atılan dikiş nedeniyle vücudunun belden aşağısını sağlıklı bir şekilde kullanamadığını ileri sürdü.

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