Anasayfa Video Galeriler Gündem Karın germe ameliyatı sonrası hayatı kabusa döndü Karın germe ameliyatı sonrası hayatı kabusa döndü 12 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 17:20 Denizli'de bir hastanede karın germe estetik ameliyatı olan kasına hatalı atılan dikiş nedeniyle vücudunun belden aşağısını sağlıklı bir şekilde kullanamadığını ileri sürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ec4fac19111c40633b2893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saçlarından sürükledikleri kadını tekme tokat dövdüler Şüphelendiği için kaydı başlattı, böyle görüntüledi! Antalya’da yanan otomobilde can pazarı - İhlas Haber Ajansı Sedat Peker'e en yakın isim gözaltında Japonya'da kırmızı alarm! 245 bin kişi tahliye edilecek Asansörde mide bulandıran taciz! Bisikletli sapık tutuklandı İnanılır gibi değil... Sümela Manastırı'nın restorasyonunda büyük skandal Eylem yapan tütün üreticisi 10 kişi tutuklandı Arap turistlerin Antalya'daki akılalmaz eğlencesi kamerada