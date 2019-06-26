Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü
26 Haziran 2019 22:00
Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Bangladeş’te bir kişi, sokak ortasında karısının gözleri önünde kesici bir aletle öldürüldü. Cinayeti işleyenlerden birinin kadının eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Bangladeş’in güneyinde bulunan Barguna bölgesinde bir kadın ve kocası sokak ortasında 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Kadın kesici aletler ile kocasına saldıran adamları durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Saldırı...