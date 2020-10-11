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  3. 11 Ekim 2020 16:30

Kariyerini bırakıp, otostopla dünya turuna çıktı

Özel bir okulda yönetici olarak çalışan 34 yaşındaki Nurtaç Seçen, kurumsal işinden istifa ederek otostopla dünyayı gezmeye başladı. Çalıştığı dönemde bir günlük hafta sonu tatillerinde Türkiye turunu tamamlayan Seçen, artık dünyayı geziyor.

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