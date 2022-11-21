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Karkamış'a roketli saldırı ölü ve yaralılar var

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YPG terör örgütü kontrolündeki Suriye'nin Kobani bölgesinden ateşlenen 7 roket, Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü.

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