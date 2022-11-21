Anasayfa Video Galeriler Gündem Karkamış'a roketli saldırı ölü ve yaralılar var Karkamış'a roketli saldırı ölü ve yaralılar var 21 Kasım 2022 Pazartesi Saat: 12:25 Güncelleme: 21 Kasım 2022 Pazartesi 12:25 YPG terör örgütü kontrolündeki Suriye'nin Kobani bölgesinden ateşlenen 7 roket, Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637b4422a6d4ad5a520eb023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Günün kahramanı Afgan uyruklu bu çocuk oldu Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var 3'üncü kattan düşen kediyi havada yakaladı Hıncal Uluç hayatını kaybetti Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisi davalık oldu İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı İran Erbil’i İHA'larla vurdu İstanbul trafiğinde pazartesi yoğunluğu Ev hayali kurarken dolandırıldılar