Anasayfa Video Galeriler Gündem Karlov suikastının kritik ismi yakalandı Karlov suikastının kritik ismi yakalandı 15 Ağustos 2023 Salı Saat: 13:35 Güncelleme: 15 Ağustos 2023 Salı 13:35 İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 2016 yılında Ankara'da Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın mahrem sorumlusu Ş.S.'nin eşi A.S. yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64db54ef35ad9c76bd416d5f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bolu'da orman yangını Rusya'da akaryakıt istasyonunda facia: Ölü sayısı 35'e yükseldi Kargo aracı trafiği birbirine kattı 14 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var 2 ilçenin Gaziantep'e bağlanması talebi, Şanlıurfa'yı karıştırdı Rus güçlerinden Türk gemisine baskın! Helikopterle asker indirdiler İşte Adana sıcağı: Güneşte tost pişti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararını açıkladı Türkiye'de rekor sıcaklık: Termometreler 50 dereceyi gördü