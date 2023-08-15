  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Karlov suikastının kritik ismi yakalandı

Karlov suikastının kritik ismi yakalandı

Güncelleme:

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 2016 yılında Ankara'da Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın mahrem sorumlusu Ş.S.'nin eşi A.S. yakalandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bolu'da orman yangını
Rusya'da akaryakıt istasyonunda facia: Ölü sayısı 35'e yükseldi
Kargo aracı trafiği birbirine kattı
14 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
2 ilçenin Gaziantep'e bağlanması talebi, Şanlıurfa'yı karıştırdı
Rus güçlerinden Türk gemisine baskın! Helikopterle asker indirdiler
İşte Adana sıcağı: Güneşte tost pişti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararını açıkladı
Türkiye'de rekor sıcaklık: Termometreler 50 dereceyi gördü