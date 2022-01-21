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Karne günü kahreden ölüm!

Antalya'da öğrencilerine karne vermeye hazırlanan genç öğretmen, 13'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

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