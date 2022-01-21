Anasayfa Video Galeriler Gündem Karne günü kahreden ölüm! Karne günü kahreden ölüm! 21 Ocak 2022 Cuma Saat: 14:05 Antalya'da öğrencilerine karne vermeye hazırlanan genç öğretmen, 13'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ea938f429a171efe6bf797" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaza değil kabus! Seyir halindeki otomobile ok gibi saplandı İstanbul'da ''yağmacı hırsızlar'' kamerada Liseli Damla'nın intiharıyla ilgili flaş gelişme 19 yaşındaki kadın pilot tarihe geçti Bakan Özer'den ''Yarıyıl tatili uzayacak mı?'' sorusuna net yanıt Falezlere yapılan 7 katlı bina için yıkım kararı Van Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu Bulgaristan'ın korona kararı onları vurdu! Edirne esnafı kepenk kapattı Köpeklerden kaçarken ölümden döndü