Anasayfa Video Galeriler Gündem Karpuz festivalinde zor anlar kamerada... Nefes bile almadılar Karpuz festivalinde zor anlar kamerada... Nefes bile almadılar 27 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 09:11 Güncelleme: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 09:11 Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Ferhadanlı Karpuz Şenliği’nde karpuz yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a48fa1e20f1d21430ffa03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da eli silahlı psikopat dehşeti: Kurşun yağdırdı Dünyanın en zehirlisi... Bir ilimizde daha görüldü Asansör faciasında şoke eden görüntü: Genç kızı tutacağına termosu tutmuş Hainler inlerinde vuruldu: Operasyon kamerada İstanbul'da zincirleme kaza: Otomobil, metrobüse çarptı Depremzede kadınlar devlet desteğiyle artık hem kazanıyor, hem de kazandırıyor Ege'ye ya da Akdeniz sanmayın; burası Türkiye'nin gerçek gizli cenneti İstanbul'da 6 katlı apartman böyle yıkıldı Define avcıları 7 asırlık tarihin içinden geçti: Köstebek yuvasına çevirdiler