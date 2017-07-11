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  3. 11 Temmuz 2017 20:45

Karpuz yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde karpuz yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Kütahyada kadın cinayeti
Kütahyada kadın cinayeti
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Şimşek: o geceyi bütün detaylarıyla sadece Türkiyeye değil bütün dünyaya yansıtmıştır
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Cumhurbaşkanı Erdoğandan esnaf ziyareti
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