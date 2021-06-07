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Karpuzcu amca sosyal medyayı salladı

Minibüsüne doldurduğu karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satan yaşlı adamın videosu sosyal medyada viral oldu.

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