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  3. 19 Temmuz 2019 17:37

Karpuzları kepçeyle toplandı: ''Vatan haini olsam...''

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonla karpuz satan kişilerin karpuzları kepçeyle toplandı. Karpuzları toplanan kişi video çekerek "Ben vatan haini olsam bu kadar şeyi yapmazdınız" dedi.

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