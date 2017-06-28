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  3. 28 Haziran 2017 23:45

Karsı dolu ve yağmur vurdu

Kars’ta yaklaşık 15 dakika süren dolu ve sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, çok sayıda iş yerini su bastı.

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Çavuşoğlu ve Akıncı, Cenevrede siyasi temsilcilerle bir araya geldi
Çavuşoğlu ve Akıncı, Cenevrede siyasi temsilcilerle bir araya geldi
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Başkentte korkutan yangın
Başkentte korkutan yangın
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Eski Başbakan Davutoğlunun acı günü
Eski Başbakan Davutoğlunun acı günü
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Hırsızlar bunu da yaptı
Hırsızlar bunu da yaptı
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Diyarbakırda TOMAya patlayıcılı saldırı
Diyarbakırda TOMAya patlayıcılı saldırı
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Karsta kesik at başları mahalleyi ayağa kaldırdı
Karsta kesik at başları mahalleyi ayağa kaldırdı