  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 03 Haziran 2017 20:45

Karşı şeride geçen tır 6 otomobili biçti: 8 yaralı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde karşı şeride geçen tır, 6 otomobili biçti. Kazada 8 kişi yaralandı.

Video Galeri
Türkiyenin konuştuğu raylarda namaz kılan adam ortaya çıktı
Türkiyenin konuştuğu raylarda namaz kılan adam ortaya çıktı
Video Galeri
Kadıköylüler iftar için Caddebostan Sahilinde buluştu
Kadıköylüler iftar için Caddebostan Sahilinde buluştu
Video Galeri
DEAŞ’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmeden dakikalar önceki görüntüleri ortaya çıktı
DEAŞ’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmeden dakikalar önceki görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
Uyuşturucu sevkiyatında son nokta
Uyuşturucu sevkiyatında son nokta
Video Galeri
Erdoğan resti çekti! Eğer taciz olursa...
Erdoğan resti çekti! Eğer taciz olursa...
Video Galeri
Beşiktaş kutlamalarında talihsiz kaza
Beşiktaş kutlamalarında talihsiz kaza