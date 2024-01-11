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Karşıdan karşıya geçmek isterken araç değil koç çarptı

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Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Yıkıcı, koçun saldırısına uğradı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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