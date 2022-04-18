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Karşılarına ayı çıkan tatilcilerin panik anları kamerada

Uludağ’da, aç kalan ayı ailesi yerleşim birimlerine indi. Günübirlikçi tatilcilerin panik anları kameraya yansıdı.

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