Anasayfa Video Galeriler Gündem Karşılarına ayı çıkan tatilcilerin panik anları kamerada Karşılarına ayı çıkan tatilcilerin panik anları kamerada 18 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 12:10 Uludağ’da, aç kalan ayı ailesi yerleşim birimlerine indi. Günübirlikçi tatilcilerin panik anları kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625d2b022cacb31d2b2e44b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sınırın sıfır noktasında hareketlilik! PKK inleri obüslerle vuruldu Bakan Akar son durumu açıkladı: ''Planlanan hedeflerin tamamı ele geçirildi!'' Servis aracı alev alev yandı, canlarını zor kurtardılar Şükriye Tutkun: ''Keşke Erdoğan benim babam olsa'' Kapı kapı dolaşıp tereyağı sattı! Gerçek sonradan ortaya çıktı İstanbul'da korkutan patlama! Bina tahliye edildi AK Parti'de krizin adı yine Arınç! İsim vere vere eleştirdi Okullar açıldı, trafik yine arapsaçı ''Türklerden nefret ediyorum'' diye bağırıp bıçakla saldırdı