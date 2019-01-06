Karşılıksız aşk cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
06 Ocak 2019 20:05
Karşılıksız aşk cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde platonik aşk yaşadığı iş arkadaşını öldüren kadın tutuklandı. Cinayet anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. İddiaya göre, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir fast food dükkanında çalışan 24 yaşındaki Filiz K., iş çıkışı Mehmet S. ile birlikte cadde üzerinde yürümeye başladı. Mehmet S.’ye karşı platonik aşk yaşayan Filiz K., cadde üzerinde Mehmet S. ile...