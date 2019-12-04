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ŞULE ÇET DAVASINDA KARAR ÇIKTI
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  3. 04 Aralık 2019 11:25

Karşınızda dünyanın seri üretime geçilen ilk uçan arabası

ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde dünyanın seri üretime geçilen ilk uçan arabası tanıtıldı. Uçan araba 599 bin dolara satılacak.

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