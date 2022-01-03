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Karşınızda Türkiye'nin ''Benjamin Button'u'', Ajda Pekkan

Yeni yılı İstanbul'daki bir mekanda dinleyicileriyle birlikte karşılayan Süper Star Ajda Pekkan'ın yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.

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