Anasayfa Video Galeriler Gündem Karşınızda Türkiye'nin ''Benjamin Button'u'', Ajda Pekkan Karşınızda Türkiye'nin ''Benjamin Button'u'', Ajda Pekkan 03 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 11:30 Yeni yılı İstanbul'daki bir mekanda dinleyicileriyle birlikte karşılayan Süper Star Ajda Pekkan'ın yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d2b441a6fdac7a380f2113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otoparktaki sıfır km araçlar kuş bakışı yakalandı Bilardo sopalı dehşet kamerada Kangal köpekleri koyuna saldırdı! Sebebi hayrete düşürdü Yılmaz Vural canlı yayında Ali Koç'a seslendi İstanbul Boğazı'nda tekne yangını İstanbul'da otelde korku dolu anlar! Müşteriler mahsur kaldı Haiti Başbakanı Henry'e suikast girişimi: 1 ölü Sokak köpeklerinin çocuğa saldırdı anlar kamerada İstanbul'da kadına şiddet kamerada!