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  4. Kars'ta can pazarı: Minibüsün camından fırladılar

Kars'ta can pazarı: Minibüsün camından fırladılar

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Kars'ta inşaat işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

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