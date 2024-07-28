Anasayfa Video Galeriler Gündem Kars'ta can pazarı: Minibüsün camından fırladılar Kars'ta can pazarı: Minibüsün camından fırladılar 28 Temmuz 2024 Pazar Saat: 11:37 Güncelleme: 28 Temmuz 2024 Pazar 11:37 Kars'ta inşaat işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a6032d89e323bd1d014363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuzey Ege'nin cennetinde belediyeye milyonluk ceza Plaj eşkıyaları balta ve neşterle polise direndi, sonları ters kelepçe oldu PKK'ya ağır darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi Erdoğan'dan çocuğa önce tokat sonra harçlık İstanbul'da hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi İstanbul'da sokak ortasında şok görüntü: Güpegündüz uyuşturucu kullandı Bakan duyurdu: Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza kesildi Parkta bir kişiyi vurdu, polise ateş açıp kaçtı Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı