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  3. 28 Haziran 2017 20:45

Karsta kesik at başları mahalleyi ayağa kaldırdı

Kars Çayı’na atılan iki at başı mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı.

Video Galeri
Yangına bakıyordu, bir anda kullandığı araç alev topuna döndü
Yangına bakıyordu, bir anda kullandığı araç alev topuna döndü
Video Galeri
2 bin yıllık sütunların konulduğu apartman sahibinden tepkilere yanıt
2 bin yıllık sütunların konulduğu apartman sahibinden tepkilere yanıt
Video Galeri
Denizde korkutan görüntü
Denizde korkutan görüntü
Video Galeri
Adanada ölümüne serinlik
Adanada ölümüne serinlik
Video Galeri
Fatihte 4 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi
Fatihte 4 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi
Video Galeri
Otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı
Otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı