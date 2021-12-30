  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kars'ta ormanın derinliklerindeki vaşak ailesi böyle görüntülendi

Kars'ta ormanın derinliklerindeki vaşak ailesi böyle görüntülendi

Sarıçam ormanlarıyla meşhur yaban hayatına ev sahipliği yapan Kars Sarıkamış'ta, çam ağaçları arasında kar üzerinde vaşak ailesi vatandaşlar tarafından görüntülendi. .

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Antalya'da fırtınada uçan duvar ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbullular maskeyi de sosyal mesafeyi de unuttu
Türkiye'nin nehirleri buz kesti! Sibirya gibi...
Önce TÜİK, şimdi de MEB! Kılıçdaroğlu yine içeri alınmadı
Bakan Pakdemirli 252 milyonuncu fidanı kendisi dikti
Uludağ'a hücum! Oteller doldu
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yüzlerce gözaltı var
Otobüsteki yer verme kavgasında otobüsün içi savaş alanına döndü
Antalya için kırmızı alarm! Gündüz geceye döndü!