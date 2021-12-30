Anasayfa Video Galeriler Gündem Kars'ta ormanın derinliklerindeki vaşak ailesi böyle görüntülendi Kars'ta ormanın derinliklerindeki vaşak ailesi böyle görüntülendi 30 Aralık 2021 Perşembe Saat: 14:05 Sarıçam ormanlarıyla meşhur yaban hayatına ev sahipliği yapan Kars Sarıkamış'ta, çam ağaçları arasında kar üzerinde vaşak ailesi vatandaşlar tarafından görüntülendi. . Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61cd9293aa35df1b292bbd13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da fırtınada uçan duvar ortalığı savaş alanına çevirdi İstanbullular maskeyi de sosyal mesafeyi de unuttu Türkiye'nin nehirleri buz kesti! Sibirya gibi... Önce TÜİK, şimdi de MEB! Kılıçdaroğlu yine içeri alınmadı Bakan Pakdemirli 252 milyonuncu fidanı kendisi dikti Uludağ'a hücum! Oteller doldu İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yüzlerce gözaltı var Otobüsteki yer verme kavgasında otobüsün içi savaş alanına döndü Antalya için kırmızı alarm! Gündüz geceye döndü!