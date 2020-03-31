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  3. 31 Mart 2020 12:20

Kars'ta ortaya çıkan Çinli hareketli anlar yaşattı

Kars’ın en işlek caddelerinden Fiakbey Caddesi’nde görülen Çinli, kentte hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Polis ve sağlık ekiplerini seferber eden Çinli gözetim altına alındı.

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