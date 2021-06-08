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Kars'tan acı haber: Bir astsubay şehit oldu, 3 kişi hayatını kaybetti

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir dava için keşfe giderken meydana gelen trafik kazasında bir astsubay şehit oldu, biri avukat 3 kişi hayatını kaybetti, bir asker de yaralandı.

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