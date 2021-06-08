Anasayfa Video Galeriler Gündem Kars'tan acı haber: Bir astsubay şehit oldu, 3 kişi hayatını kaybetti Kars'tan acı haber: Bir astsubay şehit oldu, 3 kişi hayatını kaybetti 08 Haziran 2021 Salı Saat: 17:25 Kars'ın Kağızman ilçesinde bir dava için keşfe giderken meydana gelen trafik kazasında bir astsubay şehit oldu, biri avukat 3 kişi hayatını kaybetti, bir asker de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60bf7dd7bf19a70b6a3eeff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Vali açıkladı: İzmir'de koronavirüs vaka sayısında son durum Marmara'da müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle temizleniyor Kılıçdaroğlu'ndan Melih Bulu'ya istifa çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı kamerada Çanakkale Boğazı'nda musilaj kabusu: Yeniden artış gösterdi Ebru Polat o haberi izlerken çileden çıktı: Dışarıda ezik olanlar evde kadın döverler... Kartallı Çocuklar Geleceğe ‘Robotik Kodlama Eğitimi’ ile Hazırlanıyor Yine tam 12'den vuruldular... 2 terörist daha etkisiz hale getirildi ''Tacizci hoca'' için istenen ceza belli oldu