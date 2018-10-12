Kart kopyalama cihazı yerleştirirken suçüstü yakalandı
12 Ekim 2018 10:20
Kart kopyalama cihazı yerleştirirken suçüstü yakalandı
İstanbul’da özel bir bankanın para çekme makinesine (ATM) kart kopyalama cihazı yerleştirerek, kart bilgilerini kopyalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 1 kişi suçüstü yakalandı. Alınan bilgilere göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim’de bankalara ait ATM cihazlarına kopyalama aparatı yerleştirerek kullanıcılara ait kart bilgilerini kopyalayan ve hesaplarını boşaltan bir...