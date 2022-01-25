  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kartal Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına 7/24 devam ediyor

Kartal Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına 7/24 devam ediyor

Kartal Belediyesi, İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışına karşı ilçede alarma geçti. Ekipler, ilçede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ederken sokak hayvanlarını da unutmuyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan turistlerden protesto
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar başladı
İstanbul'daki beyaz esarette askeri helikopter devreye girdi
3 bin kişi AVM'de sabahladı
Ümit Özdağ’dan Suriyelilere çağrı
Tarihi handa hırsızlık! Soyup soğana çevirdiler
Kuzey Marmara Otoyolu kabusu kuşbakışı görüntülendi
Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video
Karda donan Türk Bayrağı'nı bırakmadı