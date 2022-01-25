Anasayfa Video Galeriler Gündem Kartal Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına 7/24 devam ediyor Kartal Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına 7/24 devam ediyor 25 Ocak 2022 Salı Saat: 17:05 Kartal Belediyesi, İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışına karşı ilçede alarma geçti. Ekipler, ilçede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ederken sokak hayvanlarını da unutmuyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f003b6d0f59404066d1e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan turistlerden protesto İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar başladı İstanbul'daki beyaz esarette askeri helikopter devreye girdi 3 bin kişi AVM'de sabahladı Ümit Özdağ’dan Suriyelilere çağrı Tarihi handa hırsızlık! Soyup soğana çevirdiler Kuzey Marmara Otoyolu kabusu kuşbakışı görüntülendi Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video Karda donan Türk Bayrağı'nı bırakmadı