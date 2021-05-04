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Kartal Belediyesi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarının yanında

Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında uygulamaya geçilen 18 günlük tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacı, Kartal Belediyesi tarafından karşılanıyor.

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