Anasayfa Video Galeriler Gündem Kartal Belediyesi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarının yanında Kartal Belediyesi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarının yanında 04 Mayıs 2021 Salı Saat: 11:41 Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında uygulamaya geçilen 18 günlük tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacı, Kartal Belediyesi tarafından karşılanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609108bb0212a67d1e0aa8c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''şaşkın hırsızlar'' kamerada! Ender görülen dev köpekbalığı Kuşadası'nda sahile vurdu! ''Dünyada bir salgın yoktur'' diyen Yeşil Salkım'dan bir ilginç çıkış daha! Esenyurt'ta bıçaklı kavga kamerada Meksika'da metro faciası: Ölü ve yaralılar var İnanılmaz trafik kazası kamerada! O arabanın orada işi ne ? Türkiye'nin satın aldığı BioNTech aşısında yolsuzluk iddiası CNN Türk'te gergin anlar! Stüdyo bir anda karıştı Skandal görüntüler! Polis ceza yazmak yerine evlerine bıraktı