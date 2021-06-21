Kartal depremi sonrası korkutan sözler: ''50 bin bina çökebilir''

İstanbul Kartal'da yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin, deniz yaşanan depremlerden farklı ele alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, ''Depremleri biz deniz içerisinde bekliyoruz. Fakat Kartal’daki deprem karada meydana geldi. Kuzey Anadolu Fayı’nın ikinci kollarının bir kaç tanesinin kara üzerine çıktığını biliyoruz. Marmara Bölgesi’ndeki bir depremde 100 milyar dolar ekonomik...

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