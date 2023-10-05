Anasayfa Video Galeriler Gündem Kartal evinde dağıldı! 2-0'lık skoru koruyamadı Kartal evinde dağıldı! 2-0'lık skoru koruyamadı 05 Ekim 2023 Perşembe Saat: 22:30 Güncelleme: 05 Ekim 2023 Perşembe 22:30 UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, Lugano'ya 3-2 mağlup oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651f0ed401fc4e7f7535b933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Putin Batı'ya meydan okudu: ''Siz kimsiniz?'' İstanbul Emniyeti'nden asayiş uygulaması: Araçlar didik didik arandı MİT'ten Suriye'de operasyon: Terör hedefleri yerle bir edildi Suriye'de mezuniyet törenine SİHA saldırısı: Çok sayıda ölü var İstanbul'da yangın faciası! Evde unutulan çocuk öldü Hülya Avşar'dan ''Yaza veda'' paylaşımı! Havuz başında bikiniyle dans etti İstanbul'da 3 kişinin öldüğü patlamada korkunç gerçek! Turizm cennetinde baraj kurudu! Su kesintileri gündeme gelebilir Motosikletli maganda kafenin bahçesine girdi, kendisini uyaranlara saldırdı