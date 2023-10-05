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  4. Kartal evinde dağıldı! 2-0'lık skoru koruyamadı

Kartal evinde dağıldı! 2-0'lık skoru koruyamadı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.

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