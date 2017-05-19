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  3. 19 Mayıs 2017 10:15

Kartal sahil yolunda kaza: 6 yaralı

İstanbul Kartal sahil yolunda bir araç ters istikamete dönünce karşıdan gelen başka bir araçla çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken sahil yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

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