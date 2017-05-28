  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 28 Mayıs 2017 10:45

Kartal sahilde erkek cesedi bulundu

Kartal sahilde sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Deniz kenarında kayalıkların arasında bulunan erkek cesedi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Video Galeri
Yıkımdan 'O' da nasibini aldı
Yıkımdan 'O' da nasibini aldı
Video Galeri
Ömer Faruk Kavurmacı karakola gelerek imza attı
Ömer Faruk Kavurmacı karakola gelerek imza attı
Video Galeri
Evsiz adam bankta ölü bulundu
Evsiz adam bankta ölü bulundu
Video Galeri
Refüje çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi
Refüje çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi
Video Galeri
Osmanlı pazarında her şey organik
Osmanlı pazarında her şey organik
Video Galeri
Galatasaray Adası'nda yıkım
Galatasaray Adası'nda yıkım