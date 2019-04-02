Kartal’da çöken bina soruşturmasında iddianame hazır
02 Nisan 2019 13:20
Kartal’da çöken bina soruşturmasında iddianame hazır
Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Kartal’da 6 Şubat 2019 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt binasının çökmesine ilişkin Anadolu...